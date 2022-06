Tennis-Profi Dominic Thiem bereitet sich derzeit in Barcelona für seine nächsten Bewerbsauftritte vor.

In der katalanischen Metropole trainierte der 28-jährige Niederösterreicher am Dienstag und Mittwoch mit dem russischen Weltranglisten-Achten Andrey Rublev, der in Wimbledon nicht starten darf. Am Freitag fliegt Thiem, im Ranking nur mehr 346., in die Heimat und reist am Samstag nach Salzburg, wo er nächste Woche am ATP-Challenger teilnimmt.

(APA)

Bild: Imago