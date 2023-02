Thiem trennt sich von seinem Management

via

Dominic Thiem und „Kosmos“ gehen getrennte Wege. Das gibt die spanische Agentur von Ex-Fußball-Star Gerard Piqué in einer Aussendung bekannt. Gründe werden keine genannt.

Kurz nach der Trennung von Herwig Straka übernahm „Kosmos“ im Sommer 2021 das Management des Niederösterreichers. Eine Stellungnahme des US-Open-Siegers von 2020 gibt es vorerst nicht. Thiems 23-jähriger Bruder Mortiz soll vorerst übernehmen.

Angesprochen auf „Kosmos“ sagte Thiem nach der Zweisatz-Niederlage im Davis Cup gegen Borna Gojo am Samstag gegenüber der APA: „Mein Management wird mich nicht zum besseren Spieler machen, mein Management wird auch nicht das Feuer in mir entfachen. Da ist es egal, wer mich managt. Man muss auch sagen, dass Kosmos kein großes Glück mit mir gehabt hat. Ich habe unterschrieben und habe mir fünf Tage danach das Handgelenk zerfetzt. Das ist nicht gut gelaufen, weder für mich noch für die. Was von außen kommt, ist im Moment nicht wichtig. Es für mich selber wichtig, dass ich voll das Feuer entfache.“

Erst vor wenigen Wochen trennte sich auch die internationale Tennisverband (ITF) von „Kosmos“.

