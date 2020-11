Thiem: “Tsitsipas ein Riesenspieler und kommender Grand-Slam-Sieger”

Dominic Thiem startet gegen Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas mit einem Sieg in die ATP Finals 2020. Die Stimmen zum Auftaktmatch bei Sky:

…über das Match: “Der erste Satz war natürlich extrem wichtig, ihn im Tiebreak gewonnen zu haben. Im zweiten habe ich dann ein Break bekommen. Der letzte große Schlüsselmoment war das Game zum 5:2 im dritten Satz. Das hat ewig lange gedauert. Ich glaube, ich habe einen Break-Ball abgewehrt. Fünf oder sechs Chancen vergeben, bevor ich endgültig das Game gemacht habe.”

…über die Bedeutung des Auftaktsieges: “Generell habe ich die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, einen guten Start in das Turnier zu haben. Deshalb bin ich glücklich und zufrieden, dass ich das erste Match gewinnen konnte. Es war natürlich auch gegen einen Top-10-Spieler. Jedes Match gegen einen Top-10-Spieler ist ein Spiel gegen einen absoluten Superstar des Sports. Das macht jeden Sieg im Turnier zu etwas Besonderem.”

…zum Vergleich mit dem letztjährigen Finale: “Ich habe das Finale vom Vorjahr noch einmal gemeinsam mit Nicolas (Massu), meinem Coach, angeschaut – die Sachen, die ich gut oder schlecht gemacht habe und alles analysiert, was ich heute besser machen kann. Es war letztes Jahr ganz anders. Wir waren beide in Hochform im Finale. Es war eine unglaublich elektrisierende Stimmung. Von meinem Gefühl her war das Match heute aus vielerlei Gründen nicht so hochklassig wie im letzten Jahr. Stefanos Tsitsipas ist ein riesen Spieler und sicher ein kommender Grand-Slam-Sieger. Das macht den Sieg gegen ihn zu etwas Besonderem”

…über die Bedeutung, seinen Bruder bei dem Turnier dabei zu haben: “Die Bubble hier ist sehr, sehr streng und eigentlich wie in New York. Es sind glaube ich keine Leute im Hotel, die nicht vom Tennisturnier sind. Einerseits ist es unglaublich und sensationell, dass die Turniere trotz der schwierigen Umstände stattfinden. Andererseits kann es auch sehr, sehr einsam werden. Es gibt überhaupt keine Abwechslung. Es ist nur Hotel, Tennisplatz. Es spielen die acht besten Spieler des Jahres, acht absolute Topspieler, vor null Leuten. Das macht es schon ein wenig schwierig. Dass mein Bruder dabei ist, freut mich natürlich, dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Es hilft natürlich für Spaß und Unterhaltung zu sorgen.”

Bild: Getty