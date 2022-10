Dominic Thiem sprach im Vorfeld der Erste Bank Open in Wien über die Entwicklung des Tennisspiels in den vergangenen Jahren. Die Youngsters Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Frances Tiafoe spielen für den 29-jährigen Niederösterreicher dabei eine tragende Rolle. „Sie haben das Tennisspiel in einer gewissen Weise verändert“, so Thiem bei dem Medientermin am Campus des Hauptsponsors.