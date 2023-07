Thiem und Misolic mit schwerer Auslosung in Umag

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP250-Tennisturniers in Umag auf den argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis.

Der Niederösterreicher hat gegen den 33-Jährigen das bisher einzige Duell im Achtelfinale des Salzburger Challengers im vergangenen Jahr in drei Sätzen verloren. Auf den Sieger der Partie am Montag (nicht vor 18.00 Uhr) wartet der topgesetzte Tscheche Jiri Lehecka.

Filip Misolic überstand am Sonntag mit einem 6:4,6:3 gegen den Bosnier Damir Dzumhur die Qualifikation und trifft in der ersten Hauptrunde auf Stan Wawrinka. Der 38-jährige Schweizer Routinier hat im Jahr 2006 in Umag sein erstes von insgesamt 16 ATP-Turnieren, darunter drei Grand Slams, gewonnen. Der an Nummer drei gesetzte Sebastian Ofner hat ein Freilos.

Beim WTA250-Turnier in Hamburg trifft die an Nummer fünf gesetzte Vorarlberger Julia Grabher in der ersten Runde auf die Qualifikantin Miriam Bulgaru aus Rumänien.

(APA)/Bild: GEPA