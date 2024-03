Thiem verzichtet auf Challenger in Neapel

Dominic Thiem hat seine geplante Teilnahme am ATP-Challenger in Neapel zurückgezogen. Nach der deutlichen Zweisatz-Niederlage gegen Landsmann Lukas Neumayer in Zadar am Mittwoch ändert der 30-jährige Niederösterreicher seinen Turnierplan.

Ursprünglich wollte der US-Open-Sieger von 2020 nach den Turnieren in Szekesfehervar (Aus in Runde eins) und Zadar (Aus im Achtelfinale) auch beim Challenger in Neapel antreten. Seine frühen Niederlagen veranlassten Thiem nun offenbar dazu eine Turnierpause einzulegen.

Laut „tennisnet.com“ steht somit das ATP-Tour-250-Turnier in Estoril (1. bis 7. April) als nächstes auf Thiems Plan.

Thiem hatte zuletzt mehrmals in den Raum gestellt, dass er dieses Jahr den Schläger an den Nagel hängen könnte, wenn er es nicht schafft, sich wesentlich auch im Ranking zu verbessern.

Artikelbild: GEPA