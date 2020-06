Thomas Müller äußert sich zu Kai Havertz: “Extrem guter Spieler”

Kai Havertz gehört zu den Top-Talenten Europas. Der 20-jährige Leverkusen-Akteur wird aktuell von vielen Teams beobachtet. Neben Manchester United soll auch der FC Chelsea interessiert sein. Wäre auch ein Transfer zum FC Bayern München denkbar?

Nach dem 2:1-Erfolg im Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (Spielbericht + VIDEO-Highlights) äußerte sich Bayerns Thomas Müller zu Nationalspieler Kai Havertz exklusiv bei Sky: „In meinen letzten Jahren bei der Nationalmannschaft bin ich noch in den Genuss gekommen, mit ihm trainieren und spielen zu dürfen. Kai Havertz ist ein extrem guter Spieler. Wenn nicht sogar, in dem Alter, ein Top-Talent Europas. Er hat so, so gute Fähigkeiten und natürlich wollen wir beim FC Bayern immer die Spieler mit den besten Fähigkeiten haben.”

Weiter sagt der ehemalige Nationalspieler: “Aber ich habe leider keinen Einblick auf den Finanzbereich von Herrn Dreesen und dem Sportdirektoren-Bereich. Ich weiß jetzt nicht, was da geplant ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Budgets da vergeben werden können in den aktuellen Zeiten. Es ist auch ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden.“