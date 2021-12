Thomas Silberberger hadert mit den Fehlern im Ballbesitz: „Da können sie von Mourinho, Guardiola, Klopp oder Jaissle trainiert werden…scheißegal, mit solchen Böcken im Ballbesitz wird es schwer“

Karim Adeyemi behält den Fokus auf Salzburg: „Ich freue mich auf die Champions League mit Salzburg“

WSG-Coach Silberberger vor dem Spiel über die Salzburger B-Elf: „Es ist gut, wenn er 120 Millionen einwechseln kann gegenüber 120 Tausend, die bei uns draußen sitzen“

Sky-Experte Alfred Tatar traut den Salzburgern in der Champions League noch einiges zu: „Mein persönlicher Tipp ist zumindest das Semifinale“

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Das Abschlusstraining war gestern eines der Besten und man hat extreme Spielfreude gespürt. Nach dem Sieg gegen Sevilla ist ein gewisser Ballast abgefallen. Mich freut es, dass wir so einen verdienten Jahresabschluss feiern konnten.“

…über den Erfolgsfaktor Jaissle: „Ich bin zufrieden mit der Herbstsaison, es war etwas Außergewöhnliches mit der Krönung ins Achtelfinale einzuziehen. Wir bleiben unserem Weg treu.“

…auf die Frage nach den größten Herausforderungen in der Herbstsaison: „Ich konnte mich gut auf den Job vorbereiten und wusste, was auf mich zukommt. Interessant ist es für einen Trainer, wenn es nicht so läuft. Bleibt man seiner Linie treu und kann man seine Prinzipien weitervermitteln? Bleibt man ruhig und sachlich in der Kritik und Analyse? Es war ganz gut, dass wir eine kleine Schwächephase hatten. Das hat mich bestärkt in unserem Weg.“

…vor dem Spiel über die veränderte Aufstellung: „Einige Jungs haben es sich verdient noch einmal vor der Pause zu zeigen.“

…über die Champions League Auslosung am kommenden Montag: „Wir sind voller Vorfreude, weil jeder Gegner ein Kracher ist. Die Jungs haben sich verdient, im Achtelfinale auf Top-Ebene zu agieren und sich mit den Besten der Besten zu messen.

…über Thomas Müller‘s Aussagen, der Salzburg gerne als Gegner hätte: „Bayern ist eine absolute Topmannschaft. Es war sicher der Hintergedanke, dass er die kurze Reise im Fokus hatte. Für uns werden alle Spiele absolut schwer, aber wir freuen uns drauf.“

Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Wir haben unseren Plan beibehalten und unser Spiel über 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Wir waren auch geduldig und das war ausschlaggebend, dass wir so einen hohen Sieg eingefahren haben.“

…über seine Art zu feiern nach dem Sieg gegen Sevilla: „Generell gemütlich. Man muss den richtigen Zeitpunkt finden, wo man feiern kann und wo man sich auf den Fußball konzentrieren soll. Jetzt haben wir mit der Pause genug Zeit zu genießen und feiern.“

Karim Adeyemi (FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Hattrick als Joker: „Ich war bereit der Mannschaft zu helfen. Glücklicherweise habe ich meine drei Tore gemacht“

…nach seinem ersten Hattrick: „Hoffentlich nicht der Letzte. Der Ball kommt in mein Zimmer und bekommt einen Ehrenplatz.“

…nach seiner kurzen Durststrecke: „Ich muss anderen Leuten nichts beweisen, nur mir selbst. Deswegen fühlt sich das gut an, jetzt geht es in die Pause und da kann ich mich ausruhen. Dann geht es weiter.“

…zu den Transfergerüchten zu Borussia Dortmund: „Es ist nichts fix. Ich habe meinen Fokus voll auf Salzburg. Ich habe keine Tendenz. Ich freue mich auf die Champions League mit Salzburg.“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol):

…nach dem Spiel, was ihn am meisten an der Niederlage gestört hat: „Die Gegentore. Von den fünf haben wir uns vier selbst gemacht. Wenn du solche Böcke schießt wie wir, wirst du bei Red Bull auch eine Klatsche kriegen und gegen jedes andere Bundesliga Team auch schwer punkten. Was die letzten zehn Minuten passiert ist war heftig.“

…hadert über die Eigenfehler im Ballbesitz: „Es ist sehr belastend. Wir brauchen einen überragenden Tag, dass du bei Red Bull etwas holen kannst. Aber wenn du solche Tore bekommst, da bist du machtlos. Da können sie von Mourinho, Guardiola, Klopp oder Jaissle trainiert werden..scheißegal, mit solchen Böcken im Ballbesitz wird es schwer.“

…vor dem Spiel über die Salzburger B-Elf und ob seine WSG Tirol unterschätzt werde: „Nein, definitiv nicht. Es ist gut, wenn er (Matthias Jaissle, Anm.) 120 Millionen einwechseln kann gegenüber 120 Tausend, die bei uns draußen sitzen. Ob jetzt bei Salzburg ein paar Spieler zum Zug kommen, die zuletzt weniger gespielt haben, tut hier nix zur Sache. Eine Salzburger B-Elf könnte nur von der Salzburger A-Elf in Österreich geschlagen werden.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die weiteren Möglichkeiten der Salzburger in der Champions League: „Wenn man auf die Gegner schaut, auf die Salzburg im Achtelfinale treffen kann, dann möchte man meinen, dass das die Endstation sein sollte. Aber da macht man vielleicht die Rechnung ohne den Wirt. Die junge Salzburger Truppe darf man keinesfalls unterschätzen. Wenn die großen Teams kommen, dann werden sie das vielleicht tun. Dann könnte es ein böses Erwachen geben.“

…über seine Einschätzungen, wie weit Salzburg noch in der Champions League kommt: „Mein persönlicher Tipp ist zumindest das Semifinale.“

…über sein Wunschlos für Salzburg im Achtelfinale: „Auf dem Weg ins Semifinale würde ich zunächst einmal Juventus Turin von der Bildfläche entfernen.“

…über einen potenziellen Wechsel von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund: „Ich nehme an, wenn Dortmund ihn verpflichten will, werden sie vorher Haaland für ein gutes Geld verkauft haben, damit der Geldkreislauf im Laufen bleibt. Er sollte die Lücke schließen, die Haaland hinterlässt. Es ist interessant, wie dort die Kaderpläne sind.“

…nach dem Spiel über Karim Adeyemi: „Man hat beim Interview nicht den Eindruck, dass man einen 19-Jährigen vor sich hat, sondern einen Spieler, der seit geraumer Zeit das Klavier des Profifußballs mit seinen Wortmeldungen gut bedienen kann. Er hat ganz klare Vorstellungen, was ihn betrifft, gibt sie aber nicht Preis, um Spekulationen anzuheizen. Man darf ihn als Shootingstar bezeichnen und er hat neue Maßstäbe gesetzt, was das Stürmerspiel in Österreich betrifft. Er ist nicht ohne Grund deutscher Nationalspieler. Er ist ein giftiger, schneller, trickreicher Stürmer. Ein kompletter Spieler.“

…über den Vergleich Adeyemi-Haaland: „Die Parallelen sind frappant. Trotzdem sind sie von der Spielweise verschieden. Haaland ist ein Monster, Adeyemi ist ein Wiesel.“

…ist voller lobender Worte für Thomas Silberberger: „Ich beobachte die WSG Tirol sehr gerne. Thomas Silberberger macht eine hervorragende Arbeit. Er hat dieser Mannschaft ein Gesicht gegeben. Man sieht ihnen auch gerne beim Fußballspielen zu. Sie spielen einen der schönsten Fußball in der Bundesliga.“

Beitragsbild: GEPA.