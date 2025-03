Throwback: 5:0! Sturm schießt Salzburg ab

Throwback: Es war eine Machtdemonstration von Sturm Graz – für Red Bull Salzburg entwickelte sich das Auswärtsspiel beim österreichischen Meister zum Tiefpunkt einer enttäuschenden Frühjahrssaison.

Überragender Mann beim 5:0 (2:0) in der Grazer Merkur Arena war der Mika Biereth, der heute in der Ligue 1 bei der AS Monaco kickt. Der dänische Stürmer traf gegen die Bullen insgesamt drei Mal (30., 50., 62.). Eingeleitet hatte den Sieg Malick Yalcouyé bereits in der 15. Minute. Für den Schlusspunkt sorgte Emanuel Aiwu (76.).

Für die Bullen war es die höchste Liga-Niederlage seit dem 0:7 gegen Rapid am Ostersonntag 2008. Salzburg-Trainer Pep Lijnders wurde nach einer schwachen Herbstsaison in der Winterpause durch Thomas Letsch ersetzt. Mit Rouven Schröder wurde auch ein neuer Geschäftsführer Sport installiert.

Throwback: Sturm Graz – Red Bull Salzburg – die VIDEO-Highlights

Auch Sturm mit Umbruch

Aber auch Sturm musste seit der Gala-Vorstellung gegen die Bullen einige Abgänge verkraften. Sportchef Andreas Schicker zog es nach Hoffenheim , ihm folgten Paul Pajduch und Christian Ilzer. Auch Erencan Yardimci wurde zurück zum deutschen Bundesligisten beordert. Neben dem türkischen Striker und Biereth verließen auch Jusuf Gazibegovic und Manprit Sarkaria den Klub.

Vor dem Rückspiel am heutigen Sonntag in der Red Bull Arena steht der Meister aus Graz immer noch an der Tabellenspitze. Salzburg steht nach einem durchwachsenen Start in die Frühjahrssaison mit neun Punkten Rückstand auf dem vierten Tabellenrang. Dennoch verlief der Frühjahrsauftakt für beide Teams nicht nach Wunsch. Beide Teams scheiterten im Viertelfinale des ÖFB-Cups und feierten in den drei Runden seit Ligastart nur einen vollen Erfolg.

Bild: GEPA