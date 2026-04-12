Throwback: Als Rapid violette Titelträume platzen ließ

Wir schreiben den 11. Mai des vergangenen Jahres: 8. Spieltag der Meistergruppe und die Wiener Austria hat noch realistische Chancen auf den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga.

Doch das sollte sich an diesem Spieltag ändern: Der SK Rapid gewann das 346. Wiener Derby mit 2:1 gegen die „Veilchen“, die zwei Runden vor Schluss sechs Punkte hinter dem späteren Meister Sturm Graz lagen. Es war zugleich der bis heute letzte Derby-Sieg der Hütteldorfer gegen den Stadtrivalen.

Premierentreffer für Burgstaller nach Comeback

Der erste Aufreger vor 14.622 Fans – Rapid-Anhänger waren nicht zugelassen – spielte sich im Strafraum der Gäste ab: Mamadou Sangaré brachte Maurice Malone zu Fall, die Pfeife von Schiedsrichter Christopher Jäger blieb jedoch stumm (3.).

Es folgte ein Kopfball von Malone über das Tor (9.) sowie eine längere Leerlaufphase, ehe Rapid aus einer Standardsituation zuschlug: Nach einem Eckball von Matthias Seidl und einer Kopfballverlängerung von Isak Jansson beförderte Guido Burgstaller den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Es war sein erster Treffer seit seiner schweren Kopfverletzung im Winter.

Der Treffer im VIDEO:

Kara entscheidet Derby für Rapid

In der zweiten Hälfte sorgte zunächst eine unglückliche Kollision zwischen Jansson und Schiedsrichter Jäger für Aufsehen. Der Referee wirkte benommen, konnte nach kurzer Behandlung jedoch weitermachen (54.).

Mit Fortdauer der Partie erhöhte die Austria den Druck, zwingende Chancen blieben jedoch lange aus – bis zur 78. Minute: Malones Schuss ging an den Arm von Ange Ahoussou, Jäger entschied nach Videostudium auf Elfmeter. Fitz verwandelte sicher.

Die Partie schien nun in Richtung Austria zu kippen. Malone war bereits an Hedl vorbei, brachte den Ball aus spitzem Winkel jedoch nicht im Tor unter (82.). Wenig später wurde es im Stadion wieder leise: Burgstallers Joker-Nachfolger Ercan Kara köpfelte – erneut nach Seidl-Corner – zum Sieg ein. Der Ex-ÖFB-Teamspieler traf damit erstmals seit seiner Rückkehr zu Rapid.

Emotionaler Abschied

Zwei Tage später verkündete Guido Burgstaller in einer emotionalen Botschaft an die Rapid-Fans seine Entscheidung, die Profi-Karriere mit Saisonende zu beenden. Eine Woche später wurde der Stürmer im Heimspiel gegen Sturm Graz im Allianz Stadion verabschiedet.

VIDEO: Emotionale Szenen! Rapid verabschiedet Burgstaller

Bild: GEPA