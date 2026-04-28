Throwback: Coman köpft Bayern zum CL-Titel gegen PSG

Wenn der FC Bayern heute im Champions-League-Halbfinale (ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!) wieder auf Paris Saint-Germain trifft, schwingt automatisch ein Abend mit, der in München längst Vereinsgeschichte ist: der 23. August 2020. Damals standen sich beide Klubs im Finale der Königsklasse im Estádio da Luz in Lissabon gegenüber. Am Ende gewann Bayern mit 1:0, holte den sechsten Europapokal der Vereinsgeschichte und krönte eine perfekte Champions-League-Saison.

Mit dem Finalsieg gegen PSG machte Bayern das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal perfekt. Dieses Kunststück war den Münchnern zuvor nur 2013 gelungen. Auch damals war David Alaba Teil der Mannschaft. Paris musste dagegen trotz großer Investitionen weiter auf den ersten Triumph in der Königsklasse warten.

Coman köpft Bayern zum Titel

Die Partie begann vorsichtig. Beide Teams tasteten sich lange ab, PSG lauerte auf Umschaltmomente über Neymar, Kylian Mbappé und Ángel Di María. Bayern kontrollierte das Spiel, hatte viel Ballbesitz, kam aber zunächst nur selten richtig durch. Die beste Münchner Chance der ersten Hälfte hatte Robert Lewandowski, der nach einer Davies-Flanke nur die Stange traf. Auf der anderen Seite war Manuel Neuer mehrfach gefordert und hielt Bayern mit starken Paraden im Spiel.

Nach der Pause kippte die Partie in Richtung München. In der 59. Minute schlug Joshua Kimmich eine präzise Flanke an die zweite Stange, Kingsley Coman stieg hoch und köpfte den Ball ins lange Eck. Ausgerechnet Coman, in Paris ausgebildet, erzielte gegen seinen Ex-Klub das entscheidende Tor.

Paris erhöhte danach den Druck, doch Bayern verteidigte reif, konzentriert und mit einem überragenden Neuer im Tor. In der Schlussphase blieb PSG zwar gefährlich, wirklich aus der Hand gaben die Münchner das Finale aber nicht mehr.

CL-Titel sorgt für neuen Rekord

Der Titel war nicht nur wegen des Triples besonders. Bayern gewann alle elf Spiele dieser Champions-League-Saison und blieb damit als erster Klub in einer kompletten Königsklassen-Saison ohne Punktverlust. Insgesamt war es der sechste Triumph im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb nach 1974, 1975, 1976, 2001 und 2013.

Auch das letzte Aufeinandertreffen macht den Münchnern Mut. Am 4. November 2025 gewann Bayern in der Ligaphase der Champions League in Paris mit 2:1. Luis Díaz traf doppelt, sah kurz vor der Pause Rot, doch die Mannschaft von Vincent Kompany brachte den Sieg in Unterzahl über die Zeit. Insgesamt führt Bayern die direkte Bilanz gegen PSG mit 9 Siegen bei 7 Niederlagen an.

Neues Kapitel im Halbfinale

Fünfeinhalb Jahre nach Comans Kopfball von Lissabon ist Bayern gegen PSG also wieder dort, wo große Champions-League-Geschichten geschrieben werden. Damals entschied ein einziger Moment das Finale. Diesmal geht es im Halbfinal-Hinspiel darum, sich die bessere Ausgangslage für den nächsten Schritt Richtung Endspiel zu sichern.

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