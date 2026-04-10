Throwback: Ein Wiener Derby zum Vergessen für Grün-Weiß

Im 348. Wiener Derby im Februar dieses Jahres gewann die Wiener Austria mit 2:0 in der heimischen Generali-Arena gegen den SK Rapid.

Die Hütteldorfer setzten mit dieser Niederlage nicht nur ihre sportliche Talfahrt fort, sondern fielen durch ihre „Fans“ auch abseits des Rasens einmal mehr negativ auf. Wir blicken zurück auf das letzte Wiener Derby.

Matchwinner Eggestein

Austria-Stürmer Johannes Eggestein brachte die Austria in der 15. Minute in Führung und bereitete das zweite Tor durch Reinhold Ranftl (34.) vor.

Rapid hatte dem Stadtrivalen über die gesamte Spielzeit hinweg sportlich wenig entgegenzusetzen. Es war bereits das zwölfte Spiel in Folge, das Rapid ohne Sieg blieb.

Partie erst nach Unterbrechung beendet

Auf den Rängen waren erstmals seit September 2024 – und damit seit vier Derbys – wieder Auswärtsfans zugelassen. Nach einer schwachen Rapid-Leistung entlud sich die Frustration im Finish: Zahlreiche pyrotechnische Gegenstände wurden auf das Spielfeld geworfen.

Schiedsrichter Markus Hameter unterbrach die Partie in der 90. Minute und schickte beide Teams gemäß dem Dreistufenplan der Liga in die Kabinen. Nach rund zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt und unter dem Jubel der Austria-Fans beendet.

VIDEO: Rapid-Fans sorgen für Spielunterbrechung im 348. Wiener Derby

Wiener Klubs im Kampf um die Meisterschaft

Nun sind die sportlichen Vorzeichen andere: Beide Wiener Klubs befinden sich in der Meistergruppe und damit mitten im Titelkampf. Rapid ist mit 22 Punkten Dritter, die Austria mit nur einem Zähler weniger Fünfter. Um die Chance auf den Meistertitel zu wahren, ist ein Sieg im prestigeträchtigen Duell am Sonntag nahezu Pflicht.

Das 349. Wiener Derby am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!

Bild: GEPA