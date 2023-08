Throwback: Haaland-Hattrick gegen Struber-Elf vor Liga-Abschied

Nach fast vier Jahren ist Coach Gerhard Struber zurück in der ADMIRAL Bundesliga: Der Neo-Salzburg-Coach betreute letztmals im November 2019 mit dem Wolfsberger AC einen Bundesliga-Verein vor seinen Aufgaben in Barnsley und New York. Gegner des WAC war damals ausgerechnet der FC Red Bull Salzburg – mit dem heutigen ManCity-Goalgetter Erling Haaland als Matchwinner.

Mit der 0:3-Pleite endete damals die kurze, aber erfolgreiche WAC-Ära des Bundesliga-Rückkehrers. Der damalige Tabellendritte gewann in der Saison 2019/20 neun der ersten elf Pflichtspiele, darunter ein denkwürdiger 4:0-Sieg in der Europa League bei Borussia Mönchengladbach mit deren Trainer Marco Rose. Auch zwei klare Siege gegen Austria Wien und Sturm Graz sowie ein Remis gegen die AS Roma standen im erfolgreichen Wolfsberger Herbst zu Buche.

Im damaligen Spitzenspiel sollte aber Salzburg mit Coach Jesse Marsch die Oberhand behalten – sinnbildlich durch den Triplepack von Erling Haaland, der Österreichs Meister kurz darauf um eine hohe Ablöse in Richtung Dortmund verließ – und schon nach dem WAC-Match eine kuriose „Verhandlung“ im Sky-Interview abhielt. Ebenso im Kader standen damals der diesjährige 70-Millionen-Transfer Dominik Szoboszlai sowie Neo-Gladbach-Profi Maximilian Wöber.

Haaland nach Triplepack: „Für dich gibt es einen Sonderpreis ….“

Zur kommenden Partie gegen die WSG-Tirol steht Struber nun an der Seitenlinie seines ehemaligen Bezwingers und langjährigen Arbeitgebers: „Das bedeutet für mich sicherlich den Höhepunkt meiner bisherigen Trainerlaufbahn“, brennt der 46-jährige Coach nun auf seine neue Aufgabe – bei der er nun diesmal selbst möglichst viele Treffer seiner Angriffs-Talente bejubeln will.

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.