Thuram-Hammer! Inter bucht Viertelfinalticket

Inter Mailand und Marko Arnautovic sind ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel entschieden die Italiener das Rückspiel mit 2:1 für sich.

Thuram schoss die Nerazzurri mit einem wuchtigen Abschluss in Führung (8.), Moder glich nach einem Calhanoglu-Foul per Elfmeter aus (42.). Calhanoglu brachte Inter nach dem Seitenwechsel ebenfalls per Strafstoß wieder in Führung (52.).

In der zweiten Halbzeit kamen auch die beiden ÖFB-Teamspieler auf das Feld. Inter-Stürmer Marko Arnautovic wurde in der 71. Minute eingewechselt, Feyenoord-Verteidiger Gernot Trauner kam nach überstandener Verletzung erstmals seit einem Monat ab der 63. Minute wieder zum Einsatz.

Im anstehenden Viertelfinale trifft Inter auf den FC Bayern, der Bayer Leverkusen im deutschen Achtelfinal-Duell eliminierte.

Alle Tore im Video:

1:0 – Thuram (8.)

1:1 – Moder (42./Elfmeter)

2:1 – Calhanoglu (51./Elfmeter)

Bild: Imago