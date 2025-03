Thuram sagt Frankreich für Nations League ab

Frankreichs Fußballer müssen im Viertelfinale der Nations League ohne Marcus Thuram auskommen. Der Inter-Stürmer fehlt in den Partien gegen die Kroaten aufgrund einer Knöchelverletzung, wie der Vizeweltmeister am Montag bekannt gab.

Der 27 Jahre alte Angreifer hatte sich zuletzt in der Champions League treffsicher präsentiert. Für Inter Mailand, den Viertelfinal-Gegner von Bayern München, erzielte der ehemalige Stürmer von Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale zwei Tore gegen Feyenoord Rotterdam. Zuletzt stand der 29-malige Nationalspieler am vergangenen Sonntag beim 2:0-Sieg Inters gegen Atalanta Bergamo auf dem Feld.

Thuram-Ersatz noch unklar

Ob Nationaltrainer Didier Deschamps einen Ersatz nachnominiert, war zunächst unklar. Frankreich trifft am Donnerstag in Split auf die Kroaten. Das Rückspiel findet am Sonntag (beide 20.45 Uhr) in Saint-Denis statt.

(SID) / Bild: Imago