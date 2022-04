Tiger Woods trainiert in Tulsa

Golfstar Tiger Woods hat am Donnerstag eine Trainingsrunde im Southern Hills Country Club in Tulsa, dem Austragungsort des US-PGA-Championship im kommenden Monat, absolviert. Das Magazin „Golf Digest“ berichtete, dass der 46-Jährige beim zweiten Major-Turnier des Jahres vom 19. bis 22. Mai an den Start gehen will, solange er keine körperlichen Rückschläge habe. Der US-Golfer hatte sich bei einem Autounfall im Februar 2021 eine schwere Beinverletzung zugezogen.

Woods gewann das PGA Championship insgesamt viermal, darunter 2007 in Southern Hills. Er belegte beim Masters in Augusta vor drei Wochen den 47. Platz. Der US-Amerikaner will im Juli beim Major „The Open“ in St. Andrews spielen und überlegt derzeit, ob er im Juni sowohl beim PGA Championship als auch bei den US Open antritt.

(APA)

Bild: Imago