Tinte trocken! Piszczek verlängert beim BVB

via

via Sky Sport Austria

Seit 2010 ist Lukasz Piszczek beim BVB eine feste Größe als Rechtsverteidiger. Nun hat der Tabellenzweite den auslaufenden Vertrag des Polen um ein weiteres Jahr verlängert.

Das gaben die Schwarz-Gelben am Mittwochnachmittag offiziell bekannt. Das neue Arbeitspapier des Routiniers läuft demnach bis zum 30. Juni 2021. “Lukasz Piszczek ist absoluter Führungsspieler in unserem Team, außerdem ist er auch körperlich in einer Top-Verfassung. Daher war es folgerichtig, den Vertrag mit ihm um ein weiteres Jahr zu verlängern”, erklärte Sportdirektor Michael Zorc.

Damit geht der 34-Jährige in seine elfte elfte Saison beim BVB, mit dem er zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege feiern konnte. In dieser Saison kommt Pisczcek auf 21 Einsätze, in denen ihm ein Tor sowie drei Vorlagen gelangen.

Bild: Imago