Österreichs Fußball-Bundesliga setzt ihre wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März unterbrochene Saison am 2./3. Juni fort. Das wurde auf der Klubkonferenz am Mittwoch beschlossen. Schon kurz davor, am 29. Mai, findet in Klagenfurt das ÖFB-Cupfinale zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau statt.

Am Dienstag hatte die Liga von der Politik grünes Licht für den Restart bekommen.

Mehr Infos in Kürze!