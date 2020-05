Tipico Bundesliga: Das große Quiz zur Qualifikationsgruppe

via

via Sky Sport Austria

Bald ist es endlich soweit: Am Dienstag, den 2. Juni, startet die Tipico Bundesliga in die heiße Phase der Saison! In der Qualifikationsgruppe kämpfen sechs Teams um ein mögliches Playoff für die Europa League und um den Klassenerhalt.



Beantworte in unserem Quiz 15 Fragen rund um die Teams der Qualifikationsgruppe und zeige, dass du ein echter Experte bist.