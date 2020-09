Titelfavorit Klagenfurt nur 1:1 in Dornbirn! Auch Wacker patzt

Titelfavorit Austria Klagenfurt ist am Freitagabend in der 2. Fußball-Liga beim FC Dornbirn über ein 1:1 nicht hinausgekommen. Die Kärntner halten nach der 2. Runde genauso wie die Vorarlberger und auch Tabellenführer Wacker Innsbruck bei vier Punkten. Die Tiroler patzten nach dem Auftaktsieg ebenfalls, bei der Heimpremiere von Daniel Bierofka gab es im Tivoli Stadion Tirol ein 0:0 gegen den FAC.

Eine Punkteteilung brachte auch das Duell von Aufsteiger Rapid II mit den Juniors Oberösterreich, das 1:1 endete. Mit Rapids Adrian Hajdari (74./Rot) sowie auf der anderen Seite Sebastian Wimmer (79.) und Jan Boller (86./jeweils Gelb-Rot) wurden drei Akteure ausgeschlossen. Kapfenberg gab die “Rote Laterne” mit einem deutlichen 3:0-Auswärtssieg bei Vorwärts Steyr, bei dem Paul Mensah doppelt traf, ab. Daneben durfte auch der GAK über den ersten Saisonsieg jubeln. Die Grazer setzten sich ebenfalls in der Fremde bei den Young Violets Austria Wien mit 4:2 durch.

Chancenplus und Eigentor

Die Klagenfurter erarbeiteten sich auf der Birkenwiese ein deutliches Chancenplus, belohnten sich allerdings erst kurz nach dem Seitenwechsel. Nach Hereingabe von Oliver Markoutz drückte Patrick Greil (54.) den Ball aus vier Metern über die Linie. Da die Gäste die Vorentscheidung ausließen, blieb es spannend, und die vergebenen Chancen rächten sich noch. Eine Hereingabe von Egzon Shabani beförderten die Klagenfurter selbst unglücklich ins eigene Tor (85.). Die Schlussoffensive brachte nichts mehr ein, Dornbirn stand dabei bei der ein oder anderen Aktion das nötige Glück zur Seite.

Das Spielgeschehen dominierten auch die Tiroler gegen den FAC, Topchancen fanden sie allerdings nur selten vor. Die Wiener waren fast nur darauf bedacht, hinten dicht zu machen. Nach einem Torraub-Foul von Wacker-Kapitän Lukas Hupfauf an Marco Sahanek samt gerechtfertigtem Ausschluss (83.) wäre ihnen aber fast noch der glückliche Siegestreffer geglückt. Marco Knaller ließ sich beim in dieser Aktion verhängten Freistoß von Sahanek aus 17 Metern aber nicht überraschen. In der 96. Minute ließ Darijo Grujcic noch auf der anderen Seite einen Matchball aus. Dem FAC fehlten zwei Spieler, die am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Bierofka setzte auf genau jene Startformation, die vergangene Woche in Kapfenberg mit 3:0 triumphiert hatte.

Durch die beiden Ausrutscher von Klagenfurt und Innsbruck hatte der SV Lafnitz in der Folge die Möglichkeit, die Tabellenspitze mit einem Heimerfolg gegen Amstetten zu übernehmen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA