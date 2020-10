Titelreif? Evertons Höhenflug überrascht Ancelotti nicht

Der FC Everton ist in der Premier League das Team der Stunde. Trainer Carlo Ancelotti hat eine Mannschaft geformt, die ihn in seiner gewagten These bislang bestätigt.

Nicht Manchester City, der FC Chelsea, Manchester United oder der FC Liverpool – nein, der aktuelle Tabellenführer der Premier League heißt FC Everton. Mit vier Siegen aus vier Spielen haben die Toffees einen perfekten Saisonstart hingelegt. Der Aufschwung des Teams hängt vor allem mit der neuen Offensiv-Power zusammen. Zwölfmal hat Everton bereits getroffen.

Everton stellt Top-Torjäger der Premier League

Alleine sechs Tore gehen auf das Konto von Dominic Calvert-Lewin. Der 23-Jährige führt gemeinsam mit Heung-min Son von Tottenham Hotspur die Torjägerliste in England an. Der 23-jährige Mittelstürmer hatte bereits in der vergangenen Saison 13 Tore in der Premier League erzielt. Jetzt ist er regelrecht explodiert. Das bisherige Highlight war ein Dreierpack beim 5:2-Sieg gegen West Brom am 2. Spieltag.

Woran liegt es, dass der Torjäger in dieser Saison so viel besser ist? Für seinen Trainer Carlo Ancelotti liegt der Grund auf der Hand. “Er hat sich im Spiel im gegnerischen Strafraum verbessert”, analysiert der Coach und sein Schützling stimmt zu. “Ich entwickle mich als Mittelstürmer und verbessere meine Fähigkeiten. Früher habe ich mich oft außerhalb des Strafraums aufgearbeitet. Jetzt fokussiere ich mich auf das Toreschießen.”

Das funktioniert so gut, dass er am vergangenen Donnerstag auch bei seinem Debüt für die englische Nationalmannschaft gleich ein Tor erzielte.

Ancelottis Händchen für James

Der zweite Schlüsselfaktor für den Erfolg von Everton ist James Rodriguez. Bei Real Madrid in der letzten Saison noch Bankdrücker und als ewiges Talent verschrien, scheint er bei Everton regelrecht zu explodieren. Drei Tore und zwei Vorlagen in vier Ligaspielen stehen für den 29-Jährigen bereits zu Buche. James hat auf Anhieb seine Position auf dem rechten Flügel gefunden.

Es ist kein Zufall, dass der Ballvirtuose bei seinem neuen Klub dermaßen aufblüht. Der Kolumbianer lief bereits in der Vergangenheit unter Trainer Carlo Ancelotti zu Höchstleistungen auf. Bei Real Madrid erzielte er in der Saison 2014/15 in 46 Spielen 17 Tore und bereitete 18 Treffer vor. Beide verbindet eine besondere Beziehung. Nicht umsonst war James 2017 beim FC Bayern Ancelottis Wunschspieler und nun wollte er ihn auch unbedingt zu Everton holen.

Napoli-Neuzugang überzeugt

Dort ist der Coach seit Dezember 2019 im Amt und scheint seine Formation nun gefunden zu haben. Der 61-Jährige ließ in allen vier Ligaspielen in einem 4-3-3 mit einem defensiven Sechser spielen. Und auch der ist ein Neuzugang Marke Ancelotti.

Den Brasilianer Allan hatten wohl die wenigsten Top-Klubs in diesem Transferfenster auf dem Schirm. Ancelotti holte ihn für 25 Millionen Euro von seinem Ex-Klub SSC Neapel nach England. Der 29-Jährige ist schon jetzt ein Schlüsselspieler beim Tabellenführer der Premier League.

Ancelotti ist nach dem geglückten Saisonstart zufrieden. “Wir haben das bislang sehr gut gemacht: Siege eingefahren und dabei überzeugt. Es ist aber nur der Start in die Saison. Jetzt stehen erstmal Länderspiele an. Danach müssen wir mit genau der gleichen Einstellung weitermachen”, erklärte der Coach.

Transferpolitik trägt Früchte Everton hat in der abgelaufenen Transferperiode rund 75 Millionen Euro ausgegeben und dabei – viele Volltreffer gelandet. Ein weiteres Beispiel dafür ist AbdoulayeDoucoure. Der Mittelfeldspieler kam vor der Saison für 22 Millionen Euro vom Absteiger FC Watford und hat sich bei seinem neuen Klub etabliert. Doucoure und Allan ergänzen sich wunderbar mit Torjäger Calvert-Lewin, James Rodriguez und Richarlison, der auch in dieser Saison zeigt, dass er einer der vielversprechendsten Außenstürmer der Premier League ist. Ancelotti will um Platz eins kämpfen Ancelotti ist von seinem Team überzeugt und formulierte bereits vor Saisonstart auf einer Pressekonferenz große Ziele. “Ich wollte ein wettbewerbsfähiges Team haben und das habe ich jetzt. Daher ist es ganz normal, dass ich mehr Verantwortung übernehmen muss, um das Team dahin zu bringen, dass es um den ersten Platz in der Tabelle kämpfen kann.”

Ob seine Truppe da oben wirklich dauerhaft angreifen kann, wird sich erst noch zeigen. Die Wochen der Wahrheit warten erst noch auf Everton. Mit Tottenham, gegen das die Ancelotti-Truppe 1:0 gewann, hatten die Toffees erst einen ganz dicken Brocken vor der Brust. Die anderen Top-Teams kommen nun nach und nach. Das Erste bereits am kommenden Samstag im Merseyside-Derby mit dem FC Liverpool (LIVE & EXKLUSIV ab 12:30 Uhr auf Sky Sport 1), ehe es am 7. November gegen Manchester United geht und am 12. Dezember gegen den FC Chelsea.

Sollte sich Everton in diesen Duellen behaupten, könnten sie zum Überraschungsteam avancieren, das in die Phalanx der ganz Großen einbricht.

(skysport.de // Thomas Goldmann)

Beitragsbild: Getty Images