Titelverteidiger Golden State auswärts weiter Punktelieferant

Die Golden State Warriors haben auch das vierte Spiel ihrer Auswärtsserie in der National Basketball Association (NBA) verloren. Der Titelverteidiger unterlag am Donnerstag (Ortszeit) bei Orlando Magic 129:130, nachdem es zur Pause eine Zwölf-Punkte-Führung gegeben hatte. Davor hatte es Niederlagen gegen die Charlotte Hornets, Detroit Pistions und Miami Heat gesetzt. Schon am Freitag geht die Auswärtsserie von Stephen Curry und Co. gegen die New Orleans Pelicans zu Ende.

Zum spielentscheidenden Akteur für Orlando avancierte Jalen Suggs. Der 21-Jährige erzielte in den letzten 108 Sekunden der Partie neun seiner insgesamt 26 Punkte. 38 Sekunden vor Spielende traf Suggs einen Dreier zur 129:126-Führung und ließ danach einen erfolgreichen Freiwurf folgen. Nach einem Ballverlust Orlandos hatte Klay Thompson die Chance, die Warriors zum Sieg zu führen, er vergab jedoch seinen Wurf mit der Schlusssirene. Topscorer der Partie war Warriors-Superstar Stephen Curry mit 39 Punkten.

Im zweiten Spiel des Abends bezwangen die Denver Nuggets mit 122:110 die Oklahoma City Thunder. Nuggets-Star Nikola Jokic erzielte mit 15 Punkten, 14 Assists und 13 Rebounds das 79. Triple-Double seiner Karriere. Damit verdrängte der Serbe, in den vergangenen beiden Saisonen zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt, Wilt Chamberlain in der NBA-Rangliste vom sechsten Platz.

(APA/dpa/Reuters)

Artikelbild: Imago