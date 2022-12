Top 10 nach Trainingsumstellung Stadlobers Tour-de-Ski-Ziel

Langlauf-Ass Teresa Stadlober hat vor der am Wochenende beginnenden Tour de Ski eine Adaptierung ihres Trainings vorgenommen. Vor allem beim Weltcup-Wochenende eine Woche vor Weihnachten in Davos hat die Salzburgerin bei sich einen Mangel im schnelleren Bereich ausgemacht. Für die siebenteilige Tour ist die Olympia-Dritte im Skiathlon nun wieder optimistischer, erwartet aber auch nicht zu viel von sich. Weitere vier ÖSV-Aktive wollen den Event zumindest teilweise absolvieren.

„Wenn es schneller wird, kann ich nicht mitgehen. Wenn der Körper in den roten Bereich kommt, schaffe ich es einfach nicht. Ich muss sofort wieder einen Gang zurückschalten“, blickte Stadlober im Gespräch mit der APA – Austria Presse Agentur auf einige der Rennen vor der Weihnachtspause zurück. Das sei auch mental nicht einfach gewesen für sie. Wichtig sei aber, dass ein Gesundheitscheck gut verlaufen sei, ein paar Tage Erholung rund um Weihnachten hätten Stadlober auch gut getan.

Mit kurzen Intervall-Einheiten hat die 29-Jährige in den vergangenen Tagen daran gearbeitet, die Laktat-Verträglichkeit zu verbessern. „Einfach, damit sich der Körper wieder an das Laktat gewöhnt. Dass er es aushält, das schnelle Laufen“, erklärte Stadlober. Auch habe sie etwas beim Krafttraining umgestellt, hier ebenso nicht mehr so große Umfänge trainiert. „Denn das macht mich sonst noch zäher“, ließ sie auch in Blickrichtung WM im Februar/März in Planica wissen.

Stadlober erwartungsvoll

Die Tour-Siebente 2022 geht nun bei ausgesuchten Distanzrennen auf Einzelergebnisse los, nicht auf die Gesamtwertung. „Oberstdorf und Val di Fiemme – da liegen mir die Strecken und möchte ich gute Leistungen zeigen“, konkretisierte Stadlober. Im Allgäu stehen am 3. und 4. Jänner ein Einzelstartrennen klassisch über 10 km und eine Skating-Verfolgung über 20 km an, in Val di Fiemme spitzt das ÖSV-Ass auf den 15-km-Massenstart klassisch (7.) und das finale Skating-Bergrennen auf die Alpe Cermis (8.).

Am Dreikönigstag im Fleimstal sowie zum Auftakt zu Silvester in Val Müstair werden Sprints gelaufen, in der Schweiz geht es zudem zu Neujahr in einen 10-km-Bewerb klassisch. Dieser wurde wegen schwieriger Schneeverhältnisse von einer Verfolgung in einen Massenstart umfunktioniert. Das kommt Stadlober mehr entgegen, die Loipe an sich sagt ihr da aber nicht so zu: „Val Müstair ist nicht so meine Lieblingsstrecke, da waren die Leistungen nie so wirklich gut.“

Generell brauche man nun „keine Wunderdinge“ von ihr erwarten, nur weil sie zehn Tage daheim gewesen sei und das Training umgestellt habe. Andererseits sei sie die Tour immer gut gelaufen, vor allem bei Gesamtrang fünf 2018. Zudem sei sie auch in der vergangenen Saison nicht gut gestartet und dann eine gute Tour gelaufen. Heuer hat Stadlober einen zwölften Rang vor knapp drei Wochen über 10 km klassisch in Beitostölen als ihre einzige Top-15-Platzierung dieser Saison stehen.

Auch Unterweger nimmt teil

Lisa Unterweger will die Tour ebenfalls komplett bestreiten, die Steirerin ist u.a. mit einem 22. Sprint-Rang erst in Davos in die Saison eingestiegen. Philipp Leodolter hat die je zwei Rennen in Val Müstair und Oberstdorf im Plan, Benjamin Moser und Lukas Mrkonjic nur jene zum Auftakt in der Schweiz. „Für beide muss es das Ziel sein, dass wir uns bei den Sprintrennen für das Halbfinale qualifizieren“, meine ÖSV-Coach Michael Bonfert. Für Leodolter erhofft sich der Coach bei den Distanzrennen die Top 40.

In der vergangenen Saison hat als erste Russin Natalia Neprjajewa die Tour gewonnen, und zwar vor der Schwedin Ebba Andersson und der Norwegerin Heidi Weng. Stadlober verlor als Siebente gut zweieinhalb Minuten auf die Gewinnerin. Bei den Männern triumphierte der Norweger Johannes Hösflot Klaebo nach 2019 zum insgesamt zweiten Mal. Klaebo ist im Weltcup aktuell hinter seinem Landsmann Paal Golberg Zweiter, bei den Frauen liegt die Norwegerin Tiril Udnes Weng voran.

(APA)

Bild: GEPA