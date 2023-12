Top-10-Platz für Stadlober im ersten Distanzrennen der Tour de Ski

Langläuferin Teresa Stadlober hat auf der zweiten Etappe der Tour de Ski im Klassik-Einzelstartrennen über 10 km den zehnten Rang erreicht.

Der Salzburgerin fehlten am Sonntag in Toblach 53,2 Sekunden auf die siegreiche Finnin Kerttu Niskanen, von den Podestplätze war sie mehr als 40 entfernt. In der Tour-Wertung mit der neuen Gesamtführenden Jessie Diggins verbesserte sich die 33. des Sprintauftakts an die 16. Stelle. Am Neujahrstag folgt eine Skatingverfolgung (20 km).

Niskanen gewann 6,7 Sekunden vor der Deutschen Victoria Carl und 10,7 vor Diggins. Damit setzte sich die US-Amerikanerin im Tour-Klassement vor Carl (+7 Sek.) und Sprintsiegerin Linn Svahn (SWE/+11) an die Spitze. Stadlober liegt 1:21 hinter Diggins.

(APA)/Bild: GEPA