Top-15-Platz für Stadlober bei 10-km-Rennen in Lake Placid

Teresa Stadlober hat am Freitag zum Auftakt der Langlauf-Weltcuprennen in Lake Placid im US-Bundesstaat New York den 14. Rang belegt.

Die Salzburgerin wies im Ziel nach dem Klassischbewerb über 10 km 1:45,1 Minuten Rückstand auf die schwedische Siegerin Linn Svahn auf, die nach 29:04,4 Minuten im Ziel war. Svahn verwies ihre Landsfrau Frida Karlsson um 1,4 Sekunden auf Platz zwei, die Norwegerin Heidi Weng (+22,1) wurde Dritte.