Topduell zum Meistergruppenauftakt: Die Aufstellungen von Rapid und Salzburg

In der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es zu den ersten Duellen in der Meistergruppe. So starten Rapid und Red Bull Salzburg ins Topspiel der 23. Runde.



Rapid und Red Bull Salzburg treffen im letzten Spiel der 23 Runde aufeinander. Für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Duell, wenn man sich noch Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen möchte. So starten die beiden Teams.

So startet der SK Rapid

Das ist die Startelf von Red Bull Salzburg

Foto: GEPA