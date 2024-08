Topfavorit Alcaraz zieht ins Olympia-Halbfinale ein

Enttäuschung verdaut, der Medaille ganz nah: Tennis-Topstar Carlos Alcaraz greift entschlossen nach Edelmetall bei den Olympischen Spielen.

Der Wimbledon- und French-Open-Sieger aus Spanien erreichte am Donnerstag mit einem 6:3, 7:6 (9:7)-Erfolg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul das Halbfinale von Paris. Die Hoffnungen auf einen Coup im Doppel an der Seite von Rafael Nadal hatte Alcaraz tags zuvor aufgeben müssen.

Nun schickt sich Alcaraz an, als jüngster Spieler im Herreneinzel die Olympische Goldmedaille abzuräumen. Vincent Richards aus den USA gewann vor 100 Jahren in Paris im Alter von 21 Jahren und 123 Tagen – Alcaraz, der schon vier Grand-Slam-Titel vorweisen kann, würde den Wert bei einem Triumph am Sonntag unterbieten. Seinen Halbfinalgegner ermitteln der Norweger Casper Ruud und der Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Gegen Paul, der wie Alcaraz ohne Satzverlust ins Viertelfinale vorgedrungen war, knüpfte Alcaraz zunächst nahtlos an seine dominanten Vorstellungen der vergangenen Wochen an. Im zweiten Durchgang ärgerte der Außenseiter den Favoriten aber deutlich mehr – doch Alcaraz kam nach 2:5-Rückstand zurück und sparte noch Kräfte für den Kampf um Gold.

