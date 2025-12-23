Topspiele wie Arsenal gegen Liverpool oder Manchester City gegen Chelsea: die Premier League über die Feiertage live auf Sky

Oliver Glasner trifft mit Crystal Palace auf Tottenham mit Kevin Danso, Fulham, Newcastle United und Aston Villa

Manchester United gegen Newcastle United am Boxing Day live bei Sky

Zahlreiche Top-Spiele wie Arsenal gegen Aston Villa, Arsenal gegen Liverpool und Manchester City gegen Chelsea ebenfalls live bei Sky

Bis 7. Jänner: 40 Spiele der Premier League und 8 Spiele der Championship u.a. Birmingham City mit Christoph Klarer gegen Derby County am Boxing Day

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Bis zum 7. Jänner dürfen sich Fans auf jede Menge Spitzenfußball aus der Premier League freuen. Sky zeigt über die Feiertage insgesamt vier Spieltage der Premier League live.

Mitten im Geschehen ist Oliver Glasner mit Crystal Palace. Die Eagles sind in den kommenden Wochen insgesamt viermal live bei Sky zu sehen. Am 28.12. empfangen Glasner und sein Team Tottenham Hotspur mit Kevin Danso. Am darauffolgenden Spieltag kommt es am Neujahrstag zum Duell mit dem FC Fulham, bevor Crystal Palace am 20. Spieltag bei Newcastle United zu Gast ist. Am 21. Spieltag empfangen die Schützlinge von Oliver Glasner schließlich das Überraschungsteam Aston Villa.

Neben den Spielen von Crystal Palace und Oliver Glasner dürfen sich Premier-League-Fans auf zahlreiche weitere Top-Begegnungen freuen. Am 26.12. empfängt Manchester United Newcastle United zum „Match of the Week“ des 18. Spieltags. Ebenfalls am 18. Spieltag trifft der FC Chelsea auf Aston Villa. Am darauffolgenden Matchday erhält der FC Arsenal die Chance, sich bei den Villans für die Niederlage am 15. Spieltag zu revanchieren. Das neue Jahr hält zudem spannende Duelle bereit, darunter Manchester City gegen den FC Chelsea sowie Arsenal gegen den FC Liverpool.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Die Live-Übertragungen der Premier League bei Sky Sport bis ins neue Jahr:

18. Spieltag

Freitag, 26.12.:

20:30 Uhr: „Match of the Week” Manchester United – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Samstag, 27.12.:

13:20 Uhr: Nottingham Forest – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Samstags-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Liverpool – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

15:50 Uhr: FC Arsenal – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: FC Brentford – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 2

15:50 Uhr: West Ham United – FC Fulham live auf Sky Sport 3

15:50 Uhr: FC Burnley – FC Everton live auf Sky Sport 4

18:20 Uhr: FC Chelsea – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Sonntag, 28.12.:

14:50 Uhr: AFC Sunderland – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

17:20 Uhr: Crystal Palace – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

19. Spieltag

Dienstag, 30.12.:

20:00 Uhr: Dienstags-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

20:20 Uhr: FC Burnley – Newcastle United live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Chelsea – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: West Ham United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Everton live auf Sky Sport 4

21:00 Uhr: “Match of the Week” FC Arsenal – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

21:05 Uhr: Manchester United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport

Donnerstag, 1.1.:

18:20 Uhr: FC Liverpool – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

18:20 Uhr: Crystal Palace – FC Fulham live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: AFC Sunderland – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

20:50 Uhr: FC Brentford – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1

20. Spieltag

Samstag, 3.1.:

13:20 Uhr: Aston Villa – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Burnley live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – West Ham United live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Burnley live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: AFC Bournemouth – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Sonntag, 4.1.:

13:20 Uhr: Leeds United – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:30 Uhr: Sonntags-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Newcastle United – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 1

15:50 Uhr: FC Fulham – FC Liverpool live auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – AFC Sunderland live auf Sky Sport 2

15:50 Uhr: FC Everton – FC Brentford live auf Sky Sport 3

18:00 Uhr: “Match of the Week” Manchester City – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

21. Spieltag

Dienstag, 6.1.:

20:50 Uhr: West Ham United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Mittwoch, 7.1.:

20:20 Uhr: Mittwochs-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

20:20 Uhr: Crystal Palace – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 5

20:20 Uhr: Manchester City – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Fulham – FC Chelsea live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: FC Brentford – AFC Sunderland live auf Sky Sport 4

20:20 Uhr: FC Everton -Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 6

21:05 Uhr: Newcastle United – Leeds United live auf Sky Sport Mix

21:05 Uhr: FC Burnley – Manchester United live auf Sky Sport 7 und Sky Sport UHD

Donnerstag, 8.1.:

20:30 Uhr: “Match of the Week” FC Arsenal – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

