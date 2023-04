Osimhen vor Rückkehr: Napoli gegen Milan unter Zugzwang

via

Zu Teil zwei des italienischen Viertelfinal-Showdowns kommt es am Dienstag in Neapel, wo der überlegene Serie-A-Tabellenführer SSC Napoli gegen den AC Milan einen 0:1-Rückstand aufholen muss (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Das designierte Meister-Team von SSC-Coach Luciano Spalletti hat in den letzten vier Pflichtspielen nur einmal gewonnen, dafür aber zweimal verloren – beide Male gegen Milan. Anfang April setzte es gegen die Mailänder eine 0:4-Heimpleite in der Liga, letzte Woche im CL-Hinspiel ein 0:1. Am Samstag kamen die Süditaliener zu Hause gegen Liga-Nachzügler Hellas Verona über ein 0:0 nicht hinaus.

Zwei Stammspieler fehlen Napoli – Osimhen zurück

Spalletti muss im Süd-Nord-Duell auf die gesperrten Stammspieler Frank Zambo Anguissa und Kim Min-Jae verzichten, dafür steht Topstürmer Victor Osimhen wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Der 24-jährige Nigerianer hatte drei Spiele verletzungsbedingt verpasst und war gegen Verona kurz vor Schluss eingewechselt worden. Der Angreifer, der in der Serie A bereits 21 Mal genetzt und sich damit auf die Wunschlisten der europäischen Topclubs gespielt hat, soll Napoli nun auch erstmals ins Halbfinale der Champions League schießen.

Hinspiel-Highlights: AC Milan – Napoli 1:0

„Er hat so viele Möglichkeiten“, lobte der Trainer seinen schnellen, trickreichen Spieler, der im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt drei Mal traf. Diese Qualität wird nun dringend gegen Milan benötigt.

Die Mailänder haben naturgemäß ganz andere Ziele. Die Elf von Coach Stefano Pioli peilt ihr erstes Halbfinale in der Königsklasse seit 16 Jahren an. 2007 gehörten die Rossoneri das letzte Mal zum erlauchten Kreis der besten vier Mannschaften Europas. Damals gewannen sie auch den Titel durch einen 2:1-Finalsieg über Liverpool.

