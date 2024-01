Tor & Assist: Sabitzer zeigt bei BVB-Testspiel auf

Bei der anvisierten Rückkehr von Jadon Sancho gibt es noch nicht den finalen Durchbruch, auch im ersten Test des neuen Jahres hat Borussia Dortmund Probleme offenbart. Gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar kam der Fußball-Vizemeister in einem Test über 4×30 Minuten nur zu einem 2:2. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Marco Reus sorgten nach einem zwischenzeitlichen 0:2 immerhin noch für das Unentschieden.

Beim ersten Test mit den neuen Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender war der BVB insbesondere in den ersten 60 Minuten offensiv harmlos und leistete sich bei mäßigem Tempo immer wieder Abspielfehler. So hätte Alkmaar vor den Augen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler durchaus höher führen können, Torhüter Gregor Kobel verhinderte weitere Gegentore.

Nach der Pause rotierten beide Mannschaften kräftig durch – und insbesondere Reus‘ Einwechslung machte sich bezahlt. Zunächst bediente er Sabitzer, wenig später ging es andersherum: Sabitzer legte für Reus auf, der das 2:2 erzielte.

Am Dienstag war durchgesickert, dass der BVB sich bemüht, den bei Manchester United glücklosen und aussortierten Jadon Sancho zurück nach Dortmund zu holen. Eine Leihe bis Ende der Saison steht im Raum, bestätigt ist der Deal aber auch einige Tage später noch nicht.

In Dortmund hat Sancho durchaus Spuren hinterlassen. In 137 Pflichtspielen für den BVB kommt Sancho auf bemerkenswerte 50 Tore und 64 Vorlagen. Mit seinen Tempo-Dribblings verzückte er Fans und Mitspieler gleichermaßen. Höhepunkt war der Gewinn des DFB-Pokals im Mai 2021. Im Finale gegen RB Leipzig (4:1) gelangen ihm zwei Treffer. Weil er jedoch ohne Spielpraxis ist, ist es fraglich, wie schnell der 23-Jährige an seine Glanzzeiten im schwarz-gelben Trikot anknüpfen kann.

(SID)

Artikelbild: Imago