Tor bei Shutout-Sieg: Rossi trifft bei Wild-Erfolg über Seattle

Marco Rossi hat am Sonntag beim 3:0-Sieg der Minnesota Wild bei den Seattle Kraken zum neunten Mal in dieser Saison getroffen. Er stellte in der 53. Minute nach schöner Vorarbeit von Mats Zuccarrello auf 2:0. Der 22-jährige Vorarlberger hält nun in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in dieser Saison bei 16 Punkten (neun Treffer, sieben Assists). Rossi stand 12:59 Minuten auf dem Eis.

Maßgeblich beteiligt am Sieg war auch Goalie Filip Gustavsson mit 24 „saves“, womit er auch sein zweites Shutout in dieser Spielzeit schaffte. Das Team von Rossi hat damit seit dem Trainerwechsel zu John Hynes eine Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen (5-2-0). Seattle hingegen erlitt bereits die achte Niederlage in Folge.

„Ich glaube, wir wurden in den vergangenen beiden Spielen gegen die Vancouver Canucks und Edmonton Oilers getestet,“ sagte Hynes. In Gesprächen mit dem Team wurde darüber gesprochen, schneller und direkter zu spielen. „Da haben wir einen guten Job gemacht. Wie wir mit dem Puck umgegangen sind, hat es uns erlaubt, in die Offensive zu gehen und wir haben wirklich gute Szenen gehabt“, lobte der Coach. Das nächste Spiel der Wild geht erst wieder am Donnerstag bei den Calgary Flames in Szene. Zu Hause spielt der Rossi-Verein dann am Samstag gegen die Vancouver Canucks.

Auch Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers befinden sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL weiter im Aufwind. Mit einem 4:1 gegen die New Jersey Devils gelang ihnen bereits der siebte Sieg in Serie. Draisaitl steuerte seine 21. Vorlage bei. Die Oilers stehen nach ihrem miserablen Saisonstart mittlerweile bei jeweils zwölf Siegen und Niederlagen.

Weniger gut lief es für andere deutsche Nationalspieler. Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks 4:5 nach Verlängerung gegen den Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights. Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks unterlagen den Washington Capitals 2:4. Torhüter Philipp Grubauer verfolgte das 0:3 von Seattle Kraken gegen Rossis Minnesota Wild von der Bank aus.

