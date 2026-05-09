Tor und zwei Vorlagen: Messi führt Miami mit Rekord zum Sieg

Weltstar Lionel Messi hat Titelverteidiger Inter Miami in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS zurück in die Erfolgsspur geführt und mal wieder für einen Rekord gesorgt. Der argentinische Weltmeister steuerte zum 4:2 (1:0) beim FC Toronto ein Tor sowie zwei Vorlagen bei und erreichte die Marke von 100 MLS-Scorerpunkten schneller als je ein Profi zuvor.

Messi brauchte nur 64 Spiele für 100 Scorerpunkte (59 Tore, 41 Vorlagen). Der bisher schnellste Profi, Torontos Italiener Sebastian Giovinco (58/42), hatte 95 Einsätze benötigt. Auf Platz drei der „ewigen“ MLS-Liste liegt das irische Idol Robbie Keane (LA Galaxy) mit 96 Partien.

Für Miami war es nach zwei Spielen ohne Dreier der sechste Saisonsieg im zwölften Auftritt. In der Eastern Conference bedeutet das Platz zwei hinter dem Nashville SC.

Messis Landsmann Rodrigo De Paul (44.) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Die nächsten beiden Inter-Tore von Luis Suárez (56.) und Sergio Reguilón (73.) legte der Meister auf, ehe er höchstselbst traf (75.). Es war das neunte Saisontor von Messi im elften Einsatz. Die beiden Treffer von Emilio Aristizábal (82./90.) kamen für Toronto zu spät.

(SID) / Foto: IMAGO