Torfestival beim Spiel zwischen Manchester City und Leicester

Was war das für ein Spiel in Manchester!

Manchester City schlägt in einer höchst unterhaltsamen Partie Leicester City mit 5:3 und kann die Tabellenführung vorerst auf sechs Punkte ausbauen.

Bereits nach fünf Minuten klingelt es im Tor von Leicester-Goalkeeper Kasper Schmeichel. Kevin De Bruyne hat viel Platz im gegnerischen Drittel und der Belgier kann locker zum 1:0 einschieben (5.).

Nach einem Foul im Strafraum von Youri Tielemans, verwandelt Riyad Mahrez in der 14. Minute den fälligen Strafstoß zum 2:0. Ilkay Gündogan macht das 3:0 per Abstauber (21.).

Dann foult Tielemans erneut einen „Citizen“ im Strafraum. Den Elfmeter verwandelt Raheem Sterling souverän zum 4:0.

Leicester dreht in zweiter Hälfte auf

In der 2. Hälfte kommt jedoch Leicester besser in die Partie und James Maddison trifft nach einem Konter zum 1:4 (55.). Lookman trifft zum 2:4 nach einer schlechten Abwehrleistung von Manchester in der 59. Minute. In der 65. Minute trifft Iheanacho zum 3:4 Anschluss.

Doch Laporte trifft nach einem Eckball per Kopf zum 5:3 (69.). Den Schlusspunkt setzt Raheem Sterlingin der 87. Minute, der nach einer Standardsituation frei vor Torhüter Schmeichel locker einschieben kann.

Bild: Imago