Torflaute beendet: Luckeneder erlöst LASK gegen Klagenfurt

Torflaute beendet: Der LASK feiert nach acht sieglosen Pflichtspielen den ersten Sieg! Gegen Austria Klagenfurt kann Verteidiger Felix Luckeneder die Linzer zum Jubeln bringen und das erste Tor ohne Anwesenheit von Robert Zulj erzielen.

Nach einem Eckball von Sascha Horvath bringt Luckeneder den LASK per Kopf in der 58. Minute in Führung und bricht die Torsperre der Linzer.

Mehr in Kürze!

Das Tor im VIDEO:

1:0 – Felix Luckeneder (58.)

(Red.)/Bild: GEPA