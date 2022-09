Torhüter-Derby: Schlager & Sahin-Radlinger im „Ankick“-Duell

Oberösterreich-Derby mit unterschiedlichsten Ausgangslagen: Während der LASK als Tabellenzweiter zurück an die Ligaspitze klettern kann, will Ried als Vorletzter den Abstand zum zwölften Platz vergrößern. Beide Vereine eint vor dem Lokalduell (ab 16.30 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) aber ihr Vertrauen in einen sicheren Rückhalt: Sowohl LASK-Kapitän Alexander Schlager sowie Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger glänzten in der bisherigen Spielzeit mit sehenswerten Paraden – und sind auch in der siebten Runde von „Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager“ gefragte Schlussmänner.

Mit nur fünf (LASK) sowie sieben (Ried) Gegentreffern gehören die beiden oberösterreichischen Teams trotz ihrer unterschiedlichen Tabellensituationen zu den fünf besten Defensiven gemäß der erhaltenen Gegentore. Auch in dem für „Ankick“ relevanten Sky Sport Player Index wird die Bedeutung der Goalies für ihre Teams ersichtlich: Hinter Offensivmann Keito Nakamura ist Schlager als Ranking-Siebter zweitbester ASK-Profi. Sahin-Radlinger ist als 13. sogar der beste Rieder Akteur.

Auch im Torwart-Ranking landen die Schlussmänner der Oberösterreicher als Liga-Zweiter und -Dritter auf dem „Ankick“-Podest und werden nur von Salzburg-Torwart Philipp Köhn (Sechster mit 1.789 Punkten) übertroffen, der jedoch ein Spiel mehr bestritten hat.

Interessante Unterschiede zeigen sich allerdings beim Betrachten der genauen SPI-Daten: Schlager weist mit 1.726 Punkten die bessere Gesamtbewertung auf, Sahin-Radlinger hat hingegen in der Teilkategorie „Goalkeeping“ die Nase vorne.

Schlager liegt beispielsweise bei den gefangenen sowie weggefausteten Bällen in Führung. Außerdem besticht der sechsfache ÖFB-Teamspieler mit seinen Teamplay-Statistiken: Vor allem die angekommenen Pässe sowie sichere, lange Bälle sind eine Stärke des ASK-Schlussmannes.

Sahin-Radlinger, der ein Gesamtrating von 1.630 besitzt, überzeugt wiederum bei den gehaltenen Bällen innerhalb des Strafraums und den angekommenen Abstößen. Außerdem konnte der ehemalige Hannover-Goalie bereits in der vierten Runde gegen Austria Klagenfurt einen Elfmeter entschärfen.

