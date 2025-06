Torhüter Kuttin kehrt nach Österreich zurück

Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt hat den ersten Sommer-Zugang für die Saison 2025/26 in der ADMIRAL 2. Liga verpflichtet: Tormann Manuel Kuttin wechselt vom Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich, den Trainer Gerald Scheiblehner nach seinem Abschied von Blau-Weiß Linz übernehmen wird, nach Waidmannsdorf. Für den 31-jährigen gebürtigen Spittaler ist es zugleich die Rückkehr in seine Heimat.

Kuttin wurde im Nachwuchs beim Grazer AK, Austria Wien und Admira Wacker ausgebildet. In Mödling gelang ihm der Sprung zu den Profis. Über den WAC und Zürich geht es für den 1,95 Meter-Hünen nun in die Kärntner Landeshauptstadt. Für Kuttin stehen unter anderem 67 Bundesliga-Einsätze in Österreich in der Statistik.

„Wir sind glücklich darüber, dass sich Manuel Kuttin für die Austria Klagenfurt entschieden hat. In den Gesprächen wurde deutlich, wie sehr er sich mit dieser Aufgabe identifiziert. Mit seiner Qualität und vor allem auch mit seiner Erfahrung wird er eine Schlüsselrolle in unserem Kader einnehmen und ein starker Rückhalt für uns sein“, betont Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

„Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel zur Austria Klagenfurt geklappt hat. Die Entwicklung des Vereins in den zurückliegenden Jahren war extrem positiv, der Abstieg im Sommer aber natürlich ein Rückschlag. Jetzt steht ein Neuaufbau mit einer jungen, hungrigen Truppe bevor und ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass dieser erfolgreich verläuft“, sagt Manuel Kuttin.

Artikelbild: Imago