Torhüter Stojanovic wechselt zu Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat die Verpflichtung von Torhüter Dejan Stojanovic bekanntgegeben. Der 28-Jährige hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Stojanovic kommt vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough, von dem er in der vergangenen Rückrunde an den FC Ingolstadt 04 ausgeliehen war. Zuvor war er unter anderem für den FC St. Gallen und den FC Lustenau aktiv.

„Wir sind glücklich, dass wir Dejan für uns gewinnen konnten. Mit ihm haben wir einen Torwart verpflichten können, der zum einen schon mehrfach nachgewiesen hat, über welche Qualitäten er verfügt, zum anderen sind wir überzeugt davon, dass seine persönliche und sportliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Mit Dejans Zuzug steht unser Torwartteam für die kommende Saison fest. Dazu gehören selbstverständlich auch Thorsten Kirschbaum und Alexander Weidinger“, sagt Roger Stilz, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, zur Neuverpflichtung.

Dejan Stojanovic freut sich auf die Zeit beim SSV Jahn: „Ich habe den Weg des Jahn in den vergangenen Jahren verfolgt und positiv wahrgenommen. Nun hatte ich sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und habe ein sehr gutes Gefühl bei diesem Schritt.“ Dass er schon bei Vereinen in insgesamt fünf Ländern Fußball gespielt hat, sorgt für viel Erfahrung, die der Österreicher in seiner bisherigen Laufbahn sammeln konnte: „Ich hatte bereits einige Stationen in meiner Karriere, bei denen ich jeweils viel dazugelernt habe. Diese Erfahrungen versuche ich nun auch mit nach Regensburg zu bringen. Auf dem Platz versuche ich, als Torwart hoch zu stehen. Zudem bin ich ein kommunikativer Typ und sehr lautstark auf dem Platz, um meinen Mitspielern zu helfen.“

(Jahn Regensburg) / Bild: Imago