Torjägerduell vor der 9. Runde: Nakamura & Prica im „Ankick“-Vergleich

In der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt der LASK die WSG Tirol. In diesem Duell treffen zwei der spitzen Torjäger aufeinander (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!) Die Offensivspieler Keito Nakamura (LASK) und Tim Prica (WSG Tirol) stehen beim aktuellen Spieltag von „Ankick – Der Sky Sport Austria Fusßballmanager“ im Fokus.

Die beiden Jungtalente sind in den jeweiligen Offensivreihen derzeit das Um und Auf beider Teams und fallen dabei durch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten auf. Mit jeweils fünf Toren in acht Einsätzen teilen sich die Beiden den Platz 2 in der Torjägertabelle. Die bisherigen Leistungen werden auch beim Öffnen der „Ankick“-App schnell deutlich.

In der jetzigen Saison konnten beide schon zeigen, was sie können. Der 20-jährige Schwede Prica befindet sich zurzeit auf Platz 9 mit 2.049 Punkten in dem für „Ankick“ relevanten Sky Sport Player Index. Auf der Gegenseite steht der 22-jähige Japaner Nakamura in der Tabelle der Sky Sport Player Index seit mehreren Wochen ganz oben.

2.851 Punkte für Nakamura

Mit einer Differenz von 324 Punkten liegt der linzer Offensivspieler vor Fernando Dos Santos Pedro (2.527 Punkte) auf dem 1. Platz. Vor allem seine konstante Weiterentwicklung ab der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga zeichnet ihn aus.

Auf welchen Torjäger setzt ihr in eurem Team?? Meldet euch jetzt bei „Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager“ an!

Der Tiroler glänzt nicht zuletzt dank seiner Tore in der Offense-Statistik. Dank seiner Großchancen und seiner Ballaktionen im gegnerischen 16er gewinnt er diese Kategorie. Die Teamplay-Statistik kann der Linzer ganz klar für sich entscheiden. Durch seine Torvorlagen und den angekommene Flanken aus dem Spiel wird es schwer für Prica in diesem Zweig ihn einzuholen.

(Red.)/Bild: GEPA