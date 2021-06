Traumtor von der Auslinie! Lewandowski zaubert im Training

41 Tore in der Bundesliga und Rekordtorschütze der polnischen Nationalmannschaft – für Robert Lewandowski jedoch noch lange nicht genug! Im Training der polnischen Nationalmannschaft hat der Weltfußballer wieder einmal sein Können präsentiert und sehenswert von der Torauslinie eingenetzt.

Weltfußballer Robert Lewandowski zeigt sich eine Woche vor dem Start der EURO in Torlaune. Fast von der Eckfahne chippt er sich den Ball nach oben, dreht sich einmal um die eigene Achse und trifft aus einem nahezu utopischen Winkel in das leere Tor. Natürlich darf dabei der passende Jubel nicht fehlen – überzeugt euch selbst!

Lewandowski-Traumtor im Video

Bei der EURO möchte der polnische Superstar seinen unfassbaren Lauf fortsetzen. Lewy und Co. treffen in ihrem Auftaktspiel in zehn Tagen in Gruppe E auf die Slowakei. Danach folgen schwere Spiele gegen Spanien und Schweden. Mit einem Lewandowski in Bestform ist dem Team von Trainer Paulo Sousa aber alles zuzutrauen.