Torlos gegen Schlusslicht GAK: Nächster Rückschlag für Salzburg

Red Bull Salzburg hat in der ADMIRAL Bundesliga den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Salzburger kamen am Samstag zu Hause gegen Schlusslicht GAK nicht über ein torloses Remis hinaus. Der Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz beträgt bei zwei Spielen weniger weiter acht Punkte. Salzburg-Youngster Joane Gadou sah kurz vor der Pause Rot (45.). Vor dem Champions-League-Gastspiel am Mittwoch bei Feyenoord Rotterdam hat Salzburg nur eine der jüngsten vier Partien gewonnen.

Bei den Salzburgern kehrte Alexander Schlager nach seinem vor eineinhalb Wochen erlittenen Schleudertrauma ins Tor zurück. Dazu setzte Trainer Pepijn Lijnders nach dem 3:0-Cupsieg gegen die WSG Tirol auch in der Liga erstmals von Beginn an auf Innenverteidiger Gadou. Der 17-jährige Franzose, vor zwei Monaten für kolportierte 10 Mio. Euro von Paris-Saint Germain gekommen, wurde Ende der ersten Hälfte nach Intervention des Video-Assistenten (VAR) ausgeschlossen. Er hatte Murat Satin mit dem gestreckten Bein am Unterschenkel getroffen.

VIDEO: Rot für Startelf-Debütant Gadou (45.)

Salzburg hatte deutlich mehr Ballbesitz, war gegen die im Block geschickt verteidigenden und mit langen Bällen agierenden Grazer aber erschreckend harm- und ideenlos. Der GAK war vor Gadous Ausschluss sogar die gefährlichere Mannschaft. Schlager eilte nach einem missglückten Abspiel und Heber von Dominik Frieser rechtzeitig zurück (15.). Abschlüsse von Michael Lang (21.) und Christian Lichtenberger (45.+4) fielen zu unpräzise bzw. zu schwach aus.

Die Salzburger kamen mit einem Mann weniger etwas besser aus der Kabine, zwingende Torszenen blieben aber wie in der Vorwoche beim 0:0 beim WAC aus. Nach einem Nene-Zuspiel war Lang gegen Karim Konate der Sieger (49.). Konate schoss von der Strafraumgrenze weit drüber (75.). Auf der Gegenseite parierte Schlager einen Satin-Freistoß, der Kopfball-Nachsetzer von Jacob Italiano ging über das Tor (77.). Kurz darauf musste Lijnders wegen wiederholter Kritik mit Gelb-Rot vorzeitig auf die Tribüne (79.).

In Minute 82 war der GAK der Führung nahe: Bei einem Querpass von Atsushi Zaizen rettete ebenso Kamil Piatkowski wie beim zweiten Versuch von Italiano, der den Ball nicht im leeren Tor unterbrachte. Zaizen vergab eine weitere gute Gelegenheit (92.). Auf der anderen Seite hatte Konate den Sieg am Fuß, ließ sich alleine vor GAK-Goalie Jakob Meierhofer aber noch entscheidend stören. Sein folgender Treffer zählte nach einer VAR-Entscheidung wegen Abseits von Aleksa Terzic nicht (95.).

Für Salzburg war es im vierten Ligaheimspiel der Saison der erste Punkteverlust. Aus den jüngsten sieben Bundesliga-Partien hat der einstige Serienmeister nur neun Zähler geholt. Nach zehn Ligapartien stehen für das Lijnders-Team erst 15 Tore zu Buche. Seit Anfang Oktober gelangen in sieben Pflichtspielen nur zwei Siege. Der GAK muss nach zwölf Runden weiter auf den ersten Sieg seit der Rückkehr in die Bundesliga warten. Unter Neo-Trainer Rene Poms gab es neben dem Cup-Aus bei Schwarz-Weiß Bregenz (1:2) bisher zwei Remis.

