Torloses Remis: Arsenal und Liverpool teilen sich die Punkte

Spitzenreiter FC Arsenal ist in der Premier League vom FC Liverpool ausgebremst worden. Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta kam gegen die Reds um Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz nicht über ein 0:0 hinaus und stolperte erstmals nach fünf Ligasiegen in Folge.

Die Gunners, bei denen Nationalspieler Kai Havertz wie bereits am vergangenen Spieltag im Aufgebot fehlte, konnten die Patzer der Verfolger nicht nutzen, um die Tabellenführung weiter auszubauen. Mit 49 Punkten liegt Arsenal vor Manchester City und Aston Villa (beide 43 Punkte), die sich jeweils mit einem Unentschieden am Vortag hatten zufrieden geben müssen. Liverpool folgt nach dem dritten Remis in Serie auf Rang vier (35).

Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot tat sich dabei zunächst schwer. Die Offensive um Wirtz trat kaum in Erscheinung, Arsenal übte von Beginn an Druck aus und drängte die Gäste immer wieder tief in deren Hälfte. Im zweiten Durchgang dominierte Liverpool die Partie, an gefährlichen Torchancen mangelte es jedoch auf beiden Seiten.

Martinelli-Unsportlichkeit erhitzt die Gemüter kurz vor Schluss

