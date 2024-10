Toronto beendet NBA-Saisonvorbereitung mit Sieg

Die Toronto Raptors haben die Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) mit einem Sieg abgeschlossen.

Das Team des Wieners Jakob Pöltl gewann am Freitag (Ortszeit) bei den Brooklyn Nets 116:112:. Der 29-jährige Center verbuchte 14 Punkte, acht Rebounds, vier Assists, zwei Blocks und einen Steal. Er war 25:21 Minuten im Einsatz.

Die reguläre Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt beginnt für die Raptors am kommenden Mittwoch gegen die Cleveland Cavaliers. Pöltl geht in sein neuntes NBA-Spieljahr und sieht sein Team „bereit“ für den Auftakt.

(APA)

Bild: Imago