Toronto gewinnt ohne Jakob Pöltl

Premiere für die Toronto Raptors: Mit einem 106:103 bei den Philadelphia 76ers haben die Kanadier am Dienstag (Ortszeit) erstmals im laufenden Spieljahr der National Basketball Association (NBA) ohne Jakob Pöltl gewonnen.

Acht vorangegangene Partien, in denen der Center aus Wien gefehlt hatte, waren verloren gegangen. Aktuell muss der 29-Jährige wegen einer Hüftprellung pausieren.

Während Pöltl aufgrund der Verletzung die vierte Partie in Folge verpasste, beendete sein Team eine Serie von zuletzt vier Niederlagen. Hauptverantwortlich für den erst fünften Auswärtssieg der Raptors in dieser Saison zeichnete Scottie Barnes mit 33 Punkten und zehn Rebounds. Immanuel Quickley steuerte 23 Zähler bei. Im letzten Spiel vor einer neuntägigen Pause wegen des All-Star-Wochenendes in San Francisco empfangen die Raptors am Mittwoch die Cleveland Cavaliers und damit den Leader der Eastern Conference.

Kevin Durant hat beim 112:119 der Phoenix Suns gegen die Memphis Grizzlies als achter Spieler der NBA-Geschichte die Marke von 30.000 Punkten geknackt. Mit 34 Zählern schraubte er sein Konto auf vorerst 30.008. Die New York Knicks festigten mit einem 128:115 bei den Indiana Pacers den dritten Platz im Osten der Liga. Für Karl-Antony Towns standen dabei 40 Punkte und zwölf Rebounds zu Buche.

(APA) / Artikelbild: Imago