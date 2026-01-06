Toronto landet Start-Ziel-Sieg gegen Atlanta – Pöltl vor Comeback

Die Toronto Raptors haben am Montag (Ortszeit) auch das zweite Duell mit den Atlanta Hawks binnen 48 Stunden und damit alle vier Aufeinandertreffen in dieser Saison gewonnen. Das 118:100 war ein Start-Ziel-Sieg, lagen die Kanadier doch nie in Rückstand. Brandon Ingram mit 19 und Scottie Barnes mit 18 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer. Jakob Pöltl musste beim Vierten der Eastern Conference nach wie vor verletzt passen.

Jedoch scheint das Comeback des 30-jährigen Wieners bevorzustehen. Denn der Center habe die Freigabe fürs Training erhalten und bereite sich auf seine Rückkehr auf das Spielfeld vor, sagte Cheftrainer Darko Rajakovic laut Medienberichten. Am Mittwoch gastieren die Kanadier bei den Charlotte Hornets. Das Team aus North Carolina wird nach einem 124:97 bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder wohl mit breiter Brust antreten. Die Hornets fügten dem amtierenden NBA-Champion die erst zweite Heimniederlage der Saison zu. Brandon Miller verbuchte 28 Zähler.

Detroit ließ New York keine Chance – OKC verliert zweites Spiel in Folge

Im Spitzenspiel der Eastern Conference ließen die Detroit Pistons den New York Knicks keine Chance und gewannen 121:90. Cade Cunningham führte den Leader der Eastern Conference mit 29 Punkten und 13 Assists an. Die Boston Celtics besiegten die Chicago Bulls 115:101 und übernahmen Platz zwei im NBA-Osten von den Knicks, die bei mittlerweile vier Niederlagen in Serie halten. Kevin Durant sorgte beim 100:97 der Houston Rockets gegen sein ehemaliges Team Phoenix Suns mit einem Dreipunkter bei noch einer Sekunde auf der Uhr für den spielentscheidenden Treffer. Er war mit 26 Zählern auch der erfolgreichste Werfer der Texaner.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat seine höchste Saisonniederlage kassiert. Der Meister unterlag den Charlotte Hornets in eigener Halle mit 97:124 und verlor das zweite Spiel in Folge.

Topstar Shai Gilgeous-Alexander konnte die Niederlage als bester Werfer des Champions mit 21 Zählern nicht verhindern. OKC blieb erstmals in dieser Saison unter der Marke von 100 Punkten. „Wir werden nicht in Panik geraten“, sagte Thunder-Headcoach Mark Daigneault: „Wir werden es wie jedes Spiel analysieren, daraus lernen und dann einen Schritt nach vorne machen.“ OKC führt die Western Conference weiter klar an.

(APA/SID) / Foto: IMAGO