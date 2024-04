Toronto Raptors feiern zweiten Sieg in Folge

In der nordamerikanischen Basketballliga NBA haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) ihren zweiten Erfolg in Serie gefeiert.

Zuvor blieb das Team vom verletzten Jakob Pöltl 15 Spiele in Folge sieglos. Das 130:122 über die Washington Wizards bedeutete gleichzeitig einen Negativrekord für die Hauptstädter, die noch nie zuvor 64 Spiele in einer Saison verloren haben. Bester Mann der Raptors war Immanuel Quickley mit 31 Punkten und 13 Assists.

Währenddessen haben die Minnesota Timberwolves wieder die Führung im Westen übernommen. Dank dem 127:117-Sieg über die LA Lakers zogen sie an den Denver Nuggets vorbei.

(APA)

Beitragsbild: Imago