Toronto Raptors verloren letztes Heimspiel der Saison

Die Toronto Raptors haben ihr letztes Heimspiel der Saison in der nordamerikanischen Basketballliga NBA am Dienstag (Ortszeit) verloren. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge setzte es für das Team des verletzten Jakob Pöltl eine 123:140-Niederlage gegen die Indiana Pacers, die zurzeit auf Platz sechs in der Eastern Conference liegen. Die nicht für das Play-off qualifizierten Kanadier schließen die Saison mit drei Auswärtsmatches ab.

In der Western Conference ist der Kampf um Platz eins weiterhin offen. Die Minnesota Timberwolves gewannen dank 51 Punkten von Anthony Edwards mit 130:121 gegen die Washington Wizards, die Denver Nuggets triumphierten mit 111:95 über Utah Jazz. Damit liegen beide Mannschaften gleichauf. Am Mittwoch (Ortszeit) kommt es zum direkten Duell.

