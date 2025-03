Toronto revanchiert sich ohne Pöltl an Washington

Die Toronto Raptors haben sich am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) an den Washington Wizards für die 117:118-Niederlage vom Samstag revanchiert. Das 119:104 gelang freilich ohne Jakob Pöltl, der zum zweiten Mal in den vergangenen drei Partien eine Pause erhalten hatte. A.J. Lawson führte die Kanadier mit einer Karrierebestleistung von 32 Punkten an.

Der 24-jährige Guard, der aus Toronto stammt, war einer von vier Spielern im Dress der Raptors, die doppelt zweistellig anschrieben. Zudem bedeuteten 73 Rebounds einen Clubrekord. Pöltl fehlte zum 15. Mal in der laufenden Saison. Das 119:104 war der erst vierte Sieg der Kanadier ohne den 29-jährigen Wiener auf dem Parkett. In einem weiteren Heimspiel trifft Toronto am Mittwoch auf die Philadelphia 76ers. Der kommende Gegner reist mit einem 123:132 bei den Atlanta Hawks an und hat bei einer Niederlage weniger wie die Raptors 22 Siege auf dem Konto stehen.

Auch Denver glückt Revanche

Die Revanche geglückt ist auch den Denver Nuggets, die einen Tag nach dem 103:127 bei Oklahoma City Thunder in der Neuauflage mit 140:127 erfolgreich blieben. Nikola Jokic zeichnete mit 35 Punkten und 18 Rebounds hauptverantwortlich. Jamal Murray steuerte 34 Zähler bei. Für Oklahoma endete in dem Spitzenspiel der Western Conference eine Serie von sieben Siegen. Shai Gilgeous-Alexander musste sich mit 25 Punkten begnügen.

Die Los Angeles Lakers verloren ohne den an der Leiste verletzten LeBron James bei den Brooklyn Nets 108:111. Luka Doncic markierte mit 22 Punkten und je zwölf Rebounds sowie Assists ein Triple-Double. Die in der Eastern Conference drittplatzierten New York Knicks gewannen nach zuletzt drei Niederlagen bei den Sacramento Kings 133:104. Karl-Anthony Towns verbuchte 26 Zähler für das Team aus Manhattan.

(APA) / Artikelbild: Imago