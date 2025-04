Toronto siegt im letzten Saison-Heimspiel

Ohne den an der rechten Hand verletzten Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) das letzte Heimspiel der Saison in der National Basketball Association (NBA) gewonnen.

Sie setzten sich gegen die Charlotte Hornets deutlich mit 126:96 durch. Jared Rhoden erzielte als erfolgreichster Werfer 23 Punkte. Jonathan Mogbo verbuchte als erster „Rookie“ im Spieljahr mit 17 Zählern, zehn Rebounds und elf Assists ein Triple-Double.

Toronto bestritt gegen die Hornets die 80. Begegnung der Saison. Das 126:96 war der 30. Sieg und der höchste vor eigenem Publikum. Am 26. März hatten die Kanadier bei den Brooklyn Nets ebenfalls mit 30 Punkten Differenz (116:86) gewonnen. Das Spieljahr 2024/25 geht für die Raptors in Texas zu Ende. Am Freitag ist Toronto bei den Dallas Mavericks zu Gast. Am Sonntag geht es zum Abschluss gegen Pöltls ehemaligen Arbeitgeber San Antonio Spurs.

45 Punkte von Luka Doncic bei emotionaler Rückkehr nach Dallas

Luka Doncic warf die Los Angeles Lakers bei seiner emotionalen Rückkehr nach Dallas mit 45 Punkten nicht nur zu einem 112:97 über die Mavericks, deren Dress er sechseinhalb Jahre lang getragen hatte, sondern auch fix ins Play-off. Der 26-jährige Slowene egalisierte mit dem Score seine Saisonbestleistung. Als vor der Partie ein Highlight-Video aus seiner Zeit bei den Texanern abgespielt wurde, hatte „Luka Magic“ Tränen in den Augen.

Im spannenden Rennen ums Playoff in der Western Conference haben die Golden State Warriors mit einem 111:114 gegen San Antonio einen Rückschlag erlitten. 30 Punkte von Stephen Curry und 28 Zähler von Jimmy Butler reichten nicht für den siebenten Sieg in den vergangenen acht Partien. Die Denver Nuggets feierten nach zuletzt vier Niederlagen und dem Trainerwechsel von Michael Malone zu David Adelman einen 124:116-Erfolg bei den Sacramento Kings. Nikola Jokic schrieb mit 20 Punkten, zwölf Rebounds und elf Assists einmal mehr dreifach zweistellig an.

Die LA Clippers landeten mit 134:117 gegen die Houston Rockets den sechsten Sieg in Serie. Für James Harden standen dabei 35 Zähler und zehn Assists zu Buche. NBA-Leader Oklahoma City Thunder setzte sich bei den Phoenix Suns vor allem dank eines starken dritten Abschnitts mit 125:112 durch. In Abwesenheit des am linken Schienbein verletzten „MVP“-Anwärters Shai Gilgeous-Alexander war Jalen Williams mit 33 Punkten der Topscorer beim 66. Saisonsieg.

(APA) / Bild: Imago