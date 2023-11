Toronto überraschte mit 127:116 in Dallas

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) überrascht und bei den Dallas Mavericks 127:116 gewonnen. Die Kanadier feierten damit erstmals im Spieljahr zwei Siege hintereinander. Für Jakob Pöltl standen vier Punkte, sechs Rebounds, drei Assists und zwei Steals zu Buche. Der 28-jährige Center aus Wien kam auf 20:43 Einsatzminuten. Die Raptors waren im Verlauf des dritten Viertels immer stärker geworden. Mit einem 11:0-Run binnen zwei Minuten setzten sie sich auf 84:73 ab und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. Pöltl und Kollegen fügten den Mavericks die zweite Niederlage in deren achter Saisonpartie zu. Die Kanadier selbst halten nun bei einer 4:4-Bilanz.

Pascal Siakam führte die Raptors mit 31 Punkten und zwölf Rebounds an. OG Anunoby verbuchte 26 Zähler. Luka Doncic erzielte 31 Punkte, sieben Rebounds und acht Assists für Dallas.

In ihrem dann vierten Auswärtsspiel hintereinander sind die Raptors am Samstag bei den Boston Celtics zu Gast, die im Spitzenduell der Eastern Conference mit den Philadelphia 76ers als 103:106-Verlierer vom Feld mussten. Daran änderten auch 29 Punkte von Kristaps Porzingis als erfolgreichster Scorer der Partie nichts. Joel Embiid sorgte beim sechsten Sieg in Folge des nunmehr alleinigen Führenden im NBA-Osten für 27 Punkte und zehn Rebounds. Tyrese Maxey steuerte 25 Zähler bei.

NBA-Ergebnis vom Mittwoch: Dallas Mavericks – Toronto Raptors (4 Punkte, 6 Rebounds in 20:43 Minuten von Jakob Pöltl) 116:127

(APA)/Bild: Imago