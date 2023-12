Toronto und Pöltl unterliegen Titelverteidiger Denver

Mit einem 104:113 gegen die Denver Nuggets haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der NBA eine weitere Niederlage einstecken müssen. Für Jakob Pöltl standen im Duell mit dem Titelverteidiger vier Punkte, fünf Rebounds, drei Assists und zwei Blocks zu Buche. Der 28-jährige Wiener wirkte 19:21 Minuten auf dem Parkett mit.

Denver war über weite Strecken das dominierende Team. Die Nuggets lagen zur Halbzeit 61:44 und zweieinhalb Minuten vor Ende des dritten Abschnitts sogar 85:64 voran. Toronto kam zwar noch auf 99:94 heran, das letzte Wort hatte aber der vom zweifachen Liga-„MVP“ Nikola Jokic mit 31 Punkten und 15 Rebounds angeführte amtierende Champion.

Scottie Barnes war mit 30 Zählern und zehn Rebounds stärkster Akteur bei den Kanadiern. „Super Energie und die Bankspieler brachten uns nach der Pause zurück ins Spiel, aber 21 Punkte Rückstand waren dann doch zu viel“, stellte Pöltl fest.

Embiid glänzt mit 51 Punkten für 76ers

Auf ihn und seine Kollegen wartet am Freitag bei den Philadelphia 76ers bereits die nächste schwere Aufgabe.

Der kommende Gegner der Raptors besiegte mit den Minnesota Timberwolves den Leader der Western Conference. Beim 127:113 stach vor allem der amtierende „MVP“ Joel Embiid heraus. Der Center bilanzierte mit 51 Punkten und zwölf Rebounds.

Ihre aktuelle Hochform unterstrichen die LA Clippers. Das 120:111 bei den Dallas Mavericks war der bereits neunte Sieg in Folge. Kawhi Leonard erzielte 30 Punkte aufseiten der Sieger, bei denen sieben der acht eingesetzten Spieler zweistellig scorten. Luka Doncic verpasste mit 28 Zählern, zehn Assists und neun Rebounds knapp ein weiteres Triple-Double für die Texaner.

Die Boston Celtics setzten sich mit einem 144:119 bei den Sacramento Kings vorerst wieder allein an die NBA-Spitze. Die New York Knicks unterstrichen mit einem 121:102 bei den Brooklyn Nets ihre aktuelle Vorherrschaft im „Big Apple“. In Florida gewann Miami Heat bei Orlando Magic mit 115:106.

